"Делать вид, что запрет работает, бессмысленно": что имела в виду эксперт, говоря о "страусиной" политике государства

Она отмечает, что об этой теме никто не хочет говорить, но Латвия снова отстала от других стран, поскольку в большинстве европейских государств такая реклама разрешена. Совсем недавно проходил чемпионат Европы по баскетболу, и одним из главных спонсоров был бренд азартных игр, который в Латвии не работает и даже не имеет здесь лицензии. Лиепиня поясняет, что в современном мире, когда латвийские медиа подключены к глобальной медиасреде, возникает ситуация, при которой «везде всё продолжается как обычно», и мы всё равно получаем рекламу такого типа. «Такой запрет действует только в рамках латвийской юрисдикции», — добавляет она.