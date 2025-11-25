В Тукумском крае учителя физики обвиняют в сексуальном насилии

В Тукумском крае арестован учитель физики по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Задержание произошло на прошлой неделе, подтвердили в Государственной полиции. В полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного закона за сексуальное насилие, если оно повлекло тяжкие последствия или если оно совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.