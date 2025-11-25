В Тукумском крае учителя физики обвиняют в сексуальном насилии
В Тукумском крае арестован учитель физики по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Задержание произошло на прошлой неделе, подтвердили в Государственной полиции. В полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного закона за сексуальное насилие, если оно повлекло тяжкие последствия или если оно совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.
В настоящее время мужчина находится под арестом.
Директор учебного заведения пояснил агентству LETA, что о происшедшем в полицию сообщили родители. Он не раскрыл, сколько жертв может быть у педофила, поскольку не имеет права разглашать эту информацию. Полиция также не дает более подробных комментариев по уголовному делу.
В настоящее время школа ищет психолога, который окажет поддержку ученикам 1-9 классов.