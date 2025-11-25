Педагог в Тукумском крае помещен под арест за сексуальное насилие над несовершеннолетними

Педагог был задержан на прошлой неделе, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции. Полиция начала уголовный процесс по статье 160 (4) Уголовного кодекса за сексуальное насилие, если оно повлекло за собой тяжелые последствия или было совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.