Педагог в Тукумском крае помещен под арест за сексуальное насилие над несовершеннолетними
В Тукумском крае арестован учитель физики по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними учениками.
Педагог был задержан на прошлой неделе, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции. Полиция начала уголовный процесс по статье 160 (4) Уголовного кодекса за сексуальное насилие, если оно повлекло за собой тяжелые последствия или было совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.
В настоящее время мужчина находится под арестом.
Как рассказала Латвийскому телевидению представитель Госполиции Рута Страутниеце, информация о возможном сексуальном насилии против малолетнего была получена 20 ноября, а подозреваемый задержан 21 ноября.
Директор школы сообщил агентству LETA, что о случившемся в полицию сообщили родители. Он не сообщил, сколько жертв было у педофила, так как не имеет права разглашать информацию. Полиция тоже не стала давать дальнейших комментариев по этому уголовному делу.
В настоящее время школа ищет психолога для оказания помощи ученикам 1-9-х классов.