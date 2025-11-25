Министр юстиции: насилие в семье не может быть частным делом

За последние три года Латвия добилась значительного прогресса в искоренении домашнего насилия и насилия в отношении женщин, а также в улучшении системы поддержки жертв, что показывает, что общество не терпит домашнее насилие и не остается равнодушным, а встает на сторону жертв насилия, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.