Синоптики: в среду в Латгале ожидается снег, в Риге - без осадков

Ночью осадков не ожидается, при слабом ветре температура воздуха составит 0...-7 градусов. На дорогах местами будет гололедица. Днем во многих местах выглянет солнце, в Латгале будет облачно, на юге региона ожидается снег. Во второй половине дня температура повысится до -2...+3 градусов.