В среду на юге Латгале ожидается снег.
Сегодня 18:05
Синоптики: в среду в Латгале ожидается снег, в Риге - без осадков
В среду в Латвии ожидается частичная облачность, а на юге Латгале днем будет идти снег, прогнозируют синоптики.
Ночью осадков не ожидается, при слабом ветре температура воздуха составит 0...-7 градусов. На дорогах местами будет гололедица. Днем во многих местах выглянет солнце, в Латгале будет облачно, на юге региона ожидается снег. Во второй половине дня температура повысится до -2...+3 градусов.
В Риге в среду ожидается частичная облачность без осадков. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -3 градуса ночью и около нуля градусов в середине дня.