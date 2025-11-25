ВИДЕО: ночная ссора молодых людей в Риге переросла в инцидент с выстрелом и приездом полиции

Молодой человек, выстреливший в воздух во время конфликта в Риге, был задержан сразу после сигнала с камер.
19 ноября в 2:52 сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции через камеры видеонаблюдения города заметили троих молодых людей, между которыми возник конфликт. В ходе конфликта один из участников достал из кармана куртки предмет, похожий на огнестрельное оружие, и произвел выстрел в воздух.
Информация немедленно была передана ближайшему экипажу муниципальной полиции, который уже менее чем через минуту прибыл на место происшествия и задержал молодого человека с оружием. Задержанный пояснил, что использовал оружие в целях самообороны, так как у него и его друга возник конфликт с другим молодым человеком.
Сразу после этого на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые взяли ситуацию под свой контроль для дальнейшего проведения процессуальных действий.