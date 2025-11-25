ВИДЕО: ночная ссора молодых людей в Риге переросла в инцидент с выстрелом и приездом полиции
фото: Скриншот видео
Молодой человек, выстреливший в воздух во время конфликта в Риге, был задержан сразу после сигнала с камер.
Аварии и происшествия

ВИДЕО: ночная ссора молодых людей в Риге переросла в инцидент с выстрелом и приездом полиции

Отдел новостей

Otkrito.lv

19 ноября в 2:52 сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции через камеры видеонаблюдения города заметили троих молодых людей, между которыми возник конфликт. В ходе конфликта один из участников достал из кармана куртки предмет, похожий на огнестрельное оружие, и произвел выстрел в воздух.

Информация немедленно была передана ближайшему экипажу муниципальной полиции, который уже менее чем через минуту прибыл на место происшествия и задержал молодого человека с оружием. Задержанный пояснил, что использовал оружие в целях самообороны, так как у него и его друга возник конфликт с другим молодым человеком.

Сразу после этого на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые взяли ситуацию под свой контроль для дальнейшего проведения процессуальных действий.

Темы

Государственная полицияРижская полиция самоуправленияРигаПолицияГосполиция Муниципальная полиция

Другие сейчас читают