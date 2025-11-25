Суд обязал все страны Евросоюза признавать однополые браки, заключенные в других государствах

Решение было принято после рассмотрения жалобы двух граждан Польши, которые поженились в Берлине в 2018 году. После заключения брака в Германии пара попыталась вернуться в Польшу и подала заявление на регистрацию свидетельства о браке в польский реестр для официального признания их союза на родине. Однако польские государственные органы отклонили их ходатайство, сославшись на то, что законодательство Польши не допускает однополые браки. Имена истцов в материалах дела не называются.