Суд обязал все страны Евросоюза признавать однополые браки, заключенные в других государствах
Европейский суд обязал все страны ЕС признавать однополые браки, заключенные в других государствах союза. Решение защищает свободу передвижения и семейную жизнь граждан, но не требует изменений национального законодательства.
Европейский суд в Люксембурге 25 ноября вынес решение, согласно которому все государства-члены ЕС обязаны признавать однополые браки, законно заключенные в других странах Евросоюза.
Решение было принято после рассмотрения жалобы двух граждан Польши, которые поженились в Берлине в 2018 году. После заключения брака в Германии пара попыталась вернуться в Польшу и подала заявление на регистрацию свидетельства о браке в польский реестр для официального признания их союза на родине. Однако польские государственные органы отклонили их ходатайство, сославшись на то, что законодательство Польши не допускает однополые браки. Имена истцов в материалах дела не называются.
Суд ЕС постановил, что отказ Польши признать брак двух граждан Евросоюза, который был законно заключен в другой стране ЕС, является неправомерным. По мнению суда, такое решение противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу передвижения и проживания граждан, а также ущемляет их основополагающее право на уважение частной и семейной жизни.
«Это нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и основополагающее право на уважение частной и семейной жизни», — говорится в постановлении суда.
В решении подчеркивается, что граждане ЕС имеют право свободно переезжать в другие государства-члены и вести нормальную семейную жизнь как там, так и по возвращении в страну происхождения.
Важно отметить, что данная обязанность не подразумевает внесение однополых браков в собственное национальное законодательство страны. Решение не обязывает государства-члены ЕС разрешать заключение браков между людьми одного пола на своей территории.