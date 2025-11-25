Суд обязал все страны Евросоюза признавать однополые браки, заключенные в других государствах
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Суд обязал все страны Евросоюза признавать однополые браки, заключенные в других государствах

Отдел новостей

Otkrito.lv

Европейский суд обязал все страны ЕС признавать однополые браки, заключенные в других государствах союза. Решение защищает свободу передвижения и семейную жизнь граждан, но не требует изменений национального законодательства.

Европейский суд в Люксембурге 25 ноября вынес решение, согласно которому все государства-члены ЕС обязаны признавать однополые браки, законно заключенные в других странах Евросоюза. 

Решение было принято после рассмотрения жалобы двух граждан Польши, которые поженились в Берлине в 2018 году. После заключения брака в Германии пара попыталась вернуться в Польшу и подала заявление на регистрацию свидетельства о браке в польский реестр для официального признания их союза на родине. Однако польские государственные органы отклонили их ходатайство, сославшись на то, что законодательство Польши не допускает однополые браки. Имена истцов в материалах дела не называются.

Суд ЕС постановил, что отказ Польши признать брак двух граждан Евросоюза, который был законно заключен в другой стране ЕС, является неправомерным. По мнению суда, такое решение противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу передвижения и проживания граждан, а также ущемляет их основополагающее право на уважение частной и семейной жизни.

«Это нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и основополагающее право на уважение частной и семейной жизни», — говорится в постановлении суда.

В решении подчеркивается, что граждане ЕС имеют право свободно переезжать в другие государства-члены и вести нормальную семейную жизнь как там, так и по возвращении в страну происхождения.

Важно отметить, что данная обязанность не подразумевает внесение однополых браков в собственное национальное законодательство страны. Решение не обязывает государства-члены ЕС разрешать заключение браков между людьми одного пола на своей территории.

Темы

ЛГБТЕС

Другие сейчас читают