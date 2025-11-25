Депутат рассказал, сколько каждый латвиец будет должен к 2029 году

"Тем временем внешний долг продолжает расти. В следующем году он составит 51% ВВП. А в 2029 году — более 55%", - сообщает Таварс. Он отмечает, что в 2026 году на каждого жителя государственный долг составит 24 772 евро, а в 2029 году — уже 31 624 евро. "В следующем году проценты - 655 евро (на каждого). Из каждых 100 евро налогов 4,60 евро идут только на проценты".