Депутат рассказал, сколько каждый латвиец будет должен к 2029 году
"Государство или кресла?" — такими словами депутат Сейма Эдгар Таварс (AS) охарактеризовал представленный правительством бюджет на 2026 год.
По его словам, рассматриваемый в бюджетной комиссии документ не является ни бюджетом безопасности, ни бюджетом экономии: нет обещанного сокращения бюрократии, нет подхода нулевого бюджета, нет финансирования безопасности 4x4, и даже необходимые 5% на оборону не будут достигнуты (там тоже не хватает 40 миллионов).
"Тем временем внешний долг продолжает расти. В следующем году он составит 51% ВВП. А в 2029 году — более 55%", - сообщает Таварс. Он отмечает, что в 2026 году на каждого жителя государственный долг составит 24 772 евро, а в 2029 году — уже 31 624 евро. "В следующем году проценты - 655 евро (на каждого). Из каждых 100 евро налогов 4,60 евро идут только на проценты".
"И наконец - удержание у власти. Это приоритет номер один этого правительства, потому что никакой другой приоритет, как ни ищи, найти не можем", — заявляет Тавар.
Valsts vai krēsli? Šovakar Saeimas budžeta komisijā 2026. gada budžets ir izskatīts.— Edgars Tavars (@Edgars_T) November 24, 2025
Droši, šis nav drošības budžets. Parādu gan.
4x4 - nav. “Nulles budžeti” 4 ministrijās - nav. 25% birokrātijas samazinājuma - nav. Taupības režīma - nav.
Nav pat sasniegti 5% drošībai (arī tur… pic.twitter.com/R284IRoJMq
Уже сообщалось, что депутаты Сейма начали рассматривать государственный бюджет на следующий год и пакет сопутствующих законопроектов. Недавно бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма завершила работу над законопроектом "О государственном бюджете на 2026 год и бюджетной рамке на 2026, 2027 и 2028 годы", а также почти 50 законопроектами, сопровождающими бюджет следующего года, включая изменения в отдельных налогах и реформы системы служебных пенсий.