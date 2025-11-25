Тем, кто сомневается, стоит ли покупать электромобиль, рассказали об одном важном изменении по всей стране

«Каждая новая зарядная станция — это вклад в безопасность: и для пользователя, который может быть уверен, что доедет куда нужно, и для государства, поскольку на этих станциях используется 100 % произведенная в Латвии зеленая энергия. Это означает независимость от ископаемых ресурсов. Это вклад в энергетическую безопасность и экономику, ведь доходы остаются в нашей стране, а не утекают за границу. В ноябре, в наши праздники, мы поздравляем каждого, кто делает выбор в пользу более чистой и безопасной Латвии!» — говорит Ансис Валдовскис, директор по зарядке электротранспорта в странах Балтии Latvenergo.