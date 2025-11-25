Тем, кто сомневается, стоит ли покупать электромобиль, рассказали об одном важном изменении по всей стране
Владельцам электромобилей в Латвии станет проще планировать поездки: Latvenergo под брендом Elektrum Drive за два года построило 35 новых быстрых зарядных станций с 138 точками по всей стране, сделав свою сеть крупнейшей и самой мощной в государстве. Все объекты работают на «зеленой» энергии, а в ближайшие годы планируется установить еще 108 станций, чтобы плотнее покрыть главные дороги и маршруты по всей Латвии.
С начала проекта 11 ноября 2022 года по 10 ноября этого года построено 35 станций зарядки электромобилей при софинансировании из инструмента «Соединяя Европу» (CEF) в размере 5 250 000 евро, создав современную и скоростную сеть зарядки по всему Балтийскому региону. В Латвии в сеть включены 23 города, крупнейшие среди которых — Лиепая, Вентспилс, Резекне, Бауска. На каждой новой станции сети TEN-T установлено по четыре точки подключения минимальной мощностью 150 кВт, а на двух особо мощных станциях — в Даугавпилсе и Вентспилсе — оборудованы две точки подключения по 350 кВт.
«Каждая новая зарядная станция — это вклад в безопасность: и для пользователя, который может быть уверен, что доедет куда нужно, и для государства, поскольку на этих станциях используется 100 % произведенная в Латвии зеленая энергия. Это означает независимость от ископаемых ресурсов. Это вклад в энергетическую безопасность и экономику, ведь доходы остаются в нашей стране, а не утекают за границу. В ноябре, в наши праздники, мы поздравляем каждого, кто делает выбор в пользу более чистой и безопасной Латвии!» — говорит Ансис Валдовскис, директор по зарядке электротранспорта в странах Балтии Latvenergo.
В целом Elektrum Drive за последние месяцы расширил свою сеть более чем на 100 новых точек подключения в странах Балтии, и сейчас доступно уже свыше 1000 точек. Цель — к концу года достичь 1200 точек зарядки.
На зарядных станциях Elektrum Drive используется 100 % зеленая энергия, происхождение которой подтверждается сертификатом зеленой энергии. Таким образом, проект вносит значительный вклад в достижение целей Европейского зеленого курса и помогает предотвратить выбросы CO₂ в окружающую среду.
TEN-T (Trans-European Transport Network) — это трансевропейская транспортная сеть Европейского союза, включающая железнодорожную, автодорожную, морскую, воздушную и мультимодальную транспортную инфраструктуру. Ее цель — обеспечить свободное движение товаров и людей и укрепить конкурентоспособность ЕС.