Работа превращается в эксплуатацию: число нарушений в отношении иностранцев в Латвии растет

Когда организация только начинала работу в этой сфере, среди обращавшихся за помощью были только жители Латвии, а сейчас большинство тех, кому нужна помощь, - приезжие из других стран. Обеспокоенность вызывает рост числа проблем у людей, прибывающих в Латвию для работы. В основном они заняты в строительстве, при этом часто не на частных объектах, а на крупных проектах государственного масштаба, например, больницы "Гайльэзерс", Rail Baltic. Также нарушения в отношении иностранных рабочих фиксируются в сельском хозяйстве, производстве и сфере услуг, то есть там, где требуется низкоквалифицированная рабочая сила, рассказала Мирушкина.