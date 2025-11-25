Воздушные шары летели из Беларуси в Литву - а задержания происходят в Латвии

После того, как за последние сутки в Латвии было обнаружено большое количество контрабандистских воздушных шаров из Беларуси, были задержаны литовцы, прибывшие в соседнюю страну забрать незаконный груз, сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас. "За последние сутки было зафиксировано довольно большое количество воздушных шаров, которые были направлены в Латвию", - сказал во вторник руководитель пограничной службы.