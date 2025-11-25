Соседи почувствовали запах: после похорон матери одинокий житель Саласпилса замкнулся в себе и вскоре скончался
В Саласпилсе произошла трагедия - спасатели нашли тело мужчины, после того как соседи забили тревогу из‑за резкого запаха, сообщает "Degpunktā".
В одном из многоквартирных домов Саласпилса несколько дней стоял резкий и непонятный запах, который тревожил жителей и не давал покоя. Сначала люди пытались найти источник, осматривая подъезд и общие помещения, однако вскоре стало ясно, что смрад исходит из одной квартиры. Это и заставило соседку Жанну вызвать спасателей: «Ну, вы знаете, такой непонятный запах. Я впервые чувствовала что-то подобное. Я обыскала всё в доме, посмотрела, может, дети что-то куда-то бросили. Это был такой сладкий, ну, противный запах», — рассказывает Жанна, первая его почувствовавшая.
Пожарные поднялись по автолестнице к балкону квартиры на четвертом этаже и через него проникли внутрь. Как выяснилось, пятидесятилетний мужчина умер примерно десять дней назад. Его нашли сидящим на диване.
Соседи и друзья заметили его исчезновение, но поначалу списывали это на личные переживания. Менее месяца назад умерла мать мужчины, с которой он прожил всю жизнь. Её смерть он переживал особенно тяжело. Два года назад он уже потерял обоих братьев, и, по словам знакомых, всё чаще стал утешаться алкоголем.
Несмотря на зависимость, мужчина не доставлял проблем окружающим: он был тихим, не конфликтным, всегда здоровался. Его друзья приносили ему продукты, но в дом их не пускала мать — она полностью опекала сына и переживала о его будущем без неё.
Её слова оказались пророческими: после похорон матери мужчина перестал выходить из квартиры и вскоре скончался. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, однако одиночество, сильный стресс и злоупотребление алкоголем могли сыграть ключевую роль.