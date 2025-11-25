Соседи почувствовали запах: после похорон матери одинокий житель Саласпилса замкнулся в себе и вскоре скончался

В одном из многоквартирных домов Саласпилса несколько дней стоял резкий и непонятный запах, который тревожил жителей и не давал покоя. Сначала люди пытались найти источник, осматривая подъезд и общие помещения, однако вскоре стало ясно, что смрад исходит из одной квартиры. Это и заставило соседку Жанну вызвать спасателей: «Ну, вы знаете, такой непонятный запах. Я впервые чувствовала что-то подобное. Я обыскала всё в доме, посмотрела, может, дети что-то куда-то бросили. Это был такой сладкий, ну, противный запах», — рассказывает Жанна, первая его почувствовавшая.