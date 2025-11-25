До чего техника дошла! В Даугавпилсе запустили онлайн-карту зимней уборки улиц

Во время снегопада и образования гололеда в первую очередь убираются проезжая часть и тротуары в центре города, магистральные улицы, а также важные для транспортного сообщения маршруты, по которым курсирует общественный транспорт. Это позволяет обеспечить максимально быстрое восстановление основных транспортных потоков в городе. Магистральные улицы обрабатываются противогололедными материалами в течение трёх часов после начала снегопада, а тротуары полностью очищаются в течение 12 часов после его окончания.