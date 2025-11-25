До чего техника дошла! В Даугавпилсе запустили онлайн-карту зимней уборки улиц
В Даугавпилсе к зиме подошли с GPS и картой в онлайне: город не только чистит улицы и тротуары от снега и льда по приоритетной схеме, но и позволяет жителям в режиме реального времени следить за передвижением снегоуборочной техники.
Во время снегопада и образования гололеда в первую очередь убираются проезжая часть и тротуары в центре города, магистральные улицы, а также важные для транспортного сообщения маршруты, по которым курсирует общественный транспорт. Это позволяет обеспечить максимально быстрое восстановление основных транспортных потоков в городе. Магистральные улицы обрабатываются противогололедными материалами в течение трёх часов после начала снегопада, а тротуары полностью очищаются в течение 12 часов после его окончания.
Чтобы жители города могли следить за работой техники по содержанию улиц, и в этом году на сайте самоуправления доступна интерактивная онлайн-карта, на которой в режиме реального времени видно перемещение техники Daugavpils SpecATU. Все единицы техники оснащены GPS-устройствами, и их работа отображается на карте, позволяя горожанам видеть, в каких районах города проводится уборка снега и обработка улиц. Для корректного отображения данных рекомендуется регулярно обновлять карту («restart»).
Daugavpils SpecATU напоминает, что в случаях, когда единица техники на карте отображается как неподвижная, работы по содержанию улиц могут продолжаться — возможны технологические перерывы, например для пополнения противогололедных материалов, смены водителя или технического обслуживания.
Управление коммунального хозяйства призывает жителей отнестись с пониманием и учитывать, что во время интенсивных осадков работа техники организуется в порядке приоритетности. Предприятие напоминает, что в зимний период, особенно во время осадков, важно оценивать дорожные условия и заблаговременно планировать маршруты поездок с учетом проводимых в данный момент работ по содержанию улиц.