ВИДЕО: три человека погибли в ДТП в Салдусском крае
фото: скриншот видео sadursme.lv
Смертельное ДТП в Салдусском крае - трое погибших.
Аварии и происшествия

ВИДЕО: три человека погибли в ДТП в Салдусском крае

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Салдусском крае в понедельник произошла трагическая авария: автомобиль Opel слетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли три человека

В полицию поступила информация, что в Курсишской волости разбился автомобиль марки Opel. Согласно первоначальным данным, три человека погибли, ещё двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Движение не затруднено.

Учитывая, что дороги в Латвии во многих местах могут быть покрыты льдом, полиция призывает водителей быть внимательными, соблюдать разрешённую скорость и безопасную дистанцию.

Темы

ДТПOpelВидземеПолицияНовости регионовСалдусский край

Другие сейчас читают