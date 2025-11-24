Смертельное ДТП в Салдусском крае - трое погибших.
Аварии и происшествия
Сегодня 17:55
ВИДЕО: три человека погибли в ДТП в Салдусском крае
В Салдусском крае в понедельник произошла трагическая авария: автомобиль Opel слетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли три человека
В полицию поступила информация, что в Курсишской волости разбился автомобиль марки Opel. Согласно первоначальным данным, три человека погибли, ещё двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Движение не затруднено.
Учитывая, что дороги в Латвии во многих местах могут быть покрыты льдом, полиция призывает водителей быть внимательными, соблюдать разрешённую скорость и безопасную дистанцию.