В Риге во вторник осадков не ожидается, между облаками проявится солнце

В Риге во вторник осадков не ожидается, между облаками будет появляться солнце. Подует слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, в пригороде местами возможен мороз до -5 градусов. Максимальная температура днём будет около 0 градусов.