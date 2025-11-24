В Латвии
Сегодня 18:06
В Риге во вторник осадков не ожидается, между облаками проявится солнце
Во вторник будет частично облачно, во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Ни ночью, ни днём существенных осадков не ожидается, однако на отдельных участках дорог будет скользко.
Сохранится слабый ветер или штиль. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -1 до -7 градусов, днём воздух прогреется до -2..+2 градусов.
В Риге во вторник осадков не ожидается, между облаками будет появляться солнце. Подует слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, в пригороде местами возможен мороз до -5 градусов. Максимальная температура днём будет около 0 градусов.