Где в Европе больше всего людей в зоне риска бедности и как Латвия выглядит на фоне ЕС?

А что же Балтия? Здесь показатели выше среднего по ЕС. В Латвии в зоне риска бедности находятся 21,6% населения, в Эстонии — 20,2%, а в Литве — 25,2%. Проще говоря, примерно каждый пятый латвиец и эстонец, а каждый четвертый литовец сталкивается с финансовой уязвимостью.