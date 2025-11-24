Где в Европе больше всего людей в зоне риска бедности и как Латвия выглядит на фоне ЕС?
В 2024 году 16,2% жителей Европейского союза — а это 72,1 миллиона человек — оказались в группе риска бедности. Статистика не изменилась по сравнению с прошлым годом, что показывает: экономические трудности по-прежнему актуальны для миллионов европейцев.
Но ситуация сильно различается от региона к региону, сообщает Eurostat. Самые тревожные показатели зафиксированы во французской Гвиане, где в зоне риска оказалось более половины населения (53,3%). Далее следуют испанская Мелилья (41,4%) и итальянская Калабрия (37,2%).
В противоположность этим регионам, в 28 областях ЕС доля людей, находящихся в зоне бедности, не превышает 10%. Лидируют здесь румынский Бухарест-Илфов (3,7%), бельгийская Восточная Фландрия (5,4%) и итальянский автономный округ Больцано/Бозен (5,9%).
А что же Балтия? Здесь показатели выше среднего по ЕС. В Латвии в зоне риска бедности находятся 21,6% населения, в Эстонии — 20,2%, а в Литве — 25,2%. Проще говоря, примерно каждый пятый латвиец и эстонец, а каждый четвертый литовец сталкивается с финансовой уязвимостью.
Эта статистика ясно показывает: вопросы социальной защиты, помощи малообеспеченным семьям и доступ к экономическим возможностям остаются одними из ключевых проблем региона. И хотя Европа в целом демонстрирует стабильность, для стран Балтии борьба с бедностью остаётся актуальной задачей.