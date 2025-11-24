Россияне в шоке! В стране запретили употреблять одно любимое всеми слово
В России вышел обновлённый Толковый словарь государственного языка, и одна маленькая, но сильно любимая многими часть тела попала в черный список. Да-да, слово «жопа» официально признано нецензурным.
Словарь стал самым масштабным языковым апдейтом последних лет: 45 тысяч слов, новые толкования, согласования с Русской православной церковью и Министерством юстиции. Всё это, чтобы сохранить духовные и культурные ценности и убедиться, что русский язык остаётся «чистым и правильным».
Еще 2013 году «Роскомнадзор» выпустил специальное пояснение для СМИ, которым ранее в том же году запретили использовать мат, сообщает Медуза. «К нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения», — говорилось в пресс-релизе. И да, теперь придётся быть осторожнее — любая невинная шутка про «жопу» может попасть под строгий контроль официального словаря. Какая-то «жопа», господа!