Вернула ли Беларусь тысячи литовских фур? Одна сторона противоречит другой

В то время как белорусские СМИ сообщали о том, что задержанные Минском литовские грузовики уже выезжают через вновь открытые Литвой на прошлой неделе пограничные пункты пропуска, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас говорит, что эта информация не подтвердилась, и грузовики не выезжали со специальных стоянок.