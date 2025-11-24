Вернула ли Беларусь тысячи литовских фур? Одна сторона противоречит другой
Несмотря на заявления белорусских СМИ о выезде литовских грузовиков через вновь открытые пункты пропуска, глава ассоциации Linava Эрландас Микенас утверждает, что движение не возобновилось, а машины остаются на стоянках.
В то время как белорусские СМИ сообщали о том, что задержанные Минском литовские грузовики уже выезжают через вновь открытые Литвой на прошлой неделе пограничные пункты пропуска, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас говорит, что эта информация не подтвердилась, и грузовики не выезжали со специальных стоянок.
«Движения литовских грузовиков нет, ситуация та же. С белорусской стороны была информация, что всё в порядке, грузовики отпущены, мне передал такую информацию и Национальный центр управления кризисами, но ситуация не изменилась», – сообщил BNS в понедельник утром глава Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков.
Белорусский портал Nashaniva сообщил в воскресенье, что литовские грузовики выехали в Литву через пограничные пункты пропуска "Каменный Лог–Мядининкай" и "Бенякони"–Шальчининкай" и что никаких препятствий для движения литовских грузовиков с белорусской стороны нет.
«Сегодня я проверил, ни один грузовик не выехал со стоянки (...), такая информация белорусских СМИ не подтвердилась», – заявил Микенас. По словам главы Linava, Минск продолжает требовать встречи и консультаций с Вильнюсом на уровне МИД.
Как сказал президент Linava, вероятно, белорусские СМИ вводят в заблуждение, поскольку в Литву возвращаются грузовики, которые выехали после открытия границы, а не те, что застряли после закрытия Литвой границы в конце октября.
Агентство BNS писало, что, по данным Службы охраны государственной границы Литвы на утро понедельника, грузовики литовских перевозчиков не въезжают в Литву уже пятые сутки.