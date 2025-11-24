Не сбивайте и не ловите: МВД объясняет, как вести себя при встрече с шарами-контрабандистами

Со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра латвийским службам внутренних дел удалось перехватить семь воздушных шаров с контрабандой, прибывших из Беларуси. Каждый из этих шаров содержит в среднем около 60 000 нелегальных сигарет. "Работа еще продолжается, объемы уточняются, но такое явление есть", - сказал Козловскис.