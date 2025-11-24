Не сбивайте и не ловите: МВД объясняет, как вести себя при встрече с шарами-контрабандистами
В воскресенье в Латвии было обнаружено несколько метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси, сообщил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Рихард Козловскис пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, это не представляет серьезной угрозы для критической инфраструктуры, поскольку вблизи границы нет аэропорта, но упавший груз нелегальных сигарет может нанести локальный ущерб.
Со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра латвийским службам внутренних дел удалось перехватить семь воздушных шаров с контрабандой, прибывших из Беларуси. Каждый из этих шаров содержит в среднем около 60 000 нелегальных сигарет. "Работа еще продолжается, объемы уточняются, но такое явление есть", - сказал Козловскис.
Министр призвал людей, которые увидят такие шары у границы, не ждать, пока они приземлятся, и не пытаться их сбивать, а сообщать о них властям, чтобы безопасно и эффективно предотвратить преступление, не допустив попадания контрабандных товаров на латвийский рынок.
Козловскис добавил, что латвийские службы внутренних дел работают в тесном сотрудничестве с литовскими и польскими коллегами, и было проведено несколько встреч по обмену опытом в борьбе с этим явлением.
Уже сообщалось, что в последние месяцы метеорологические шары с контрабандными сигаретами, прилетающие из Беларуси, создавали серьезные проблемы в литовских аэропортах. Из-за угрозы гражданской авиации, которую представляли эти воздушные шары, несколько раз приходилось закрывать Вильнюсский аэропорт.
В отсутствие желания Минска урегулировать ситуацию Литва в конце октября приняла решение закрыть на месяц два оставшихся пограничных пункта с Беларусью, однако в среду литовское правительство решило открыть пограничные пункты Мядининкай и Шальчининкай раньше первоначально запланированного срока.