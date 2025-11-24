Квоты исчерпаны, очереди длинные - в Екабпилсе медики самоорганизуются, чтобы лечить людей бесплатно

Организаторы акции подчеркивают, что до сих пор есть люди, которые из-за очередей или финансовых причин откладывают медицинскую помощь годами, поэтому такая инициатива стала очень важной поддержкой для местных жителей. Как сообщает "360TV Ziņas", участвующие в акции пациенты признают, что посещение врача нередко дорогое и труднодоступное, особенно для пенсионеров и жителей сельских районов, которым приходится ехать в другие города за свой счет. Некоторые рассказывают, что именно эта акция стала поводом наконец собраться на визит, так как проблемы со здоровьем были давно.