Квоты исчерпаны, очереди длинные - в Екабпилсе медики самоорганизуются, чтобы лечить людей бесплатно
В Екабпилсской региональной больнице уже десятый год проходит благотворительная акция "Живи здорово", которая дает возможность менее социально защищенным жителям посещать врачей бесплатно и при необходимости получать также и операции.
Организаторы акции подчеркивают, что до сих пор есть люди, которые из-за очередей или финансовых причин откладывают медицинскую помощь годами, поэтому такая инициатива стала очень важной поддержкой для местных жителей. Как сообщает "360TV Ziņas", участвующие в акции пациенты признают, что посещение врача нередко дорогое и труднодоступное, особенно для пенсионеров и жителей сельских районов, которым приходится ехать в другие города за свой счет. Некоторые рассказывают, что именно эта акция стала поводом наконец собраться на визит, так как проблемы со здоровьем были давно.
Врачи больницы отмечают: хотя в Латвии есть государственно оплачиваемая медицина, квоты ограничены, и пациентам часто пришлось бы ждать до следующего года. Поэтому это возможность быстро помочь тем, кто иначе остался бы без лечения. Пациентам, у которых во время консультации становится понятно, что требуется операция, ее проводят уже на следующее утро.
Инициатор акции, травматолог Каспарс Удрис, подчеркивает, что с каждым годом к проекту присоединяется все больше медиков, и он стал не только добровольной работой, но и объединяющей традицией среди врачей. В этом году откликнулись двенадцать специалистов, а финансирование операций поддерживают как самоуправление, так и местные предприниматели.
Всего за десять лет в ходе акции помощь оказана более чем 2000 жителям, а в этом году планируется провести до десяти операций и проконсультировать более 150 пациентов. Уже в январе подобная благотворительная акция пройдет также в Салдусском крае.