В Латвии началась метеорологическая зима: по прогнозам синоптиков, она будет теплее обычного
В воскресенье в Латвии началась метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха в целом по стране 23 ноября опустилась до отметки чуть ниже нуля, и, по прогнозам, в ближайшие дни она также останется отрицательной.
Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха ниже нуля держится не менее пяти дней подряд, и первый из этих дней считается началом зимы.
В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - 17 ноября.
В этом году на Алуксненской наблюдательной станции метеорологическая зима началась 15 ноября. В другие годы зима обычно наступает раньше в Алуксней и на Видземской возвышенности, а позже - на Курземском побережье.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Латвии будет мало осадков, больше снега выпадет в Латгале и Селии.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе температура ожидается на два градуса холоднее нормы, а на следующей неделе - в начале декабря - температура может превысить норму на три градуса. Последующие недели и зима в целом также прогнозируются теплее обычного.