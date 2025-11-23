На новой неделе в регионах Латвии может наступить метеорологическая зима

Во второй половине недели осадки ожидаются на более обширной территории. В темное время суток во многих местах сохранится небольшой мороз, а днем холоднее всего будет главным образом на востоке страны. На западе и в прибрежных районах столбик термометра чаще будет подниматься выше 0 градусов. В отдельные дни, при усилении влияния циклона, ветер усилится — в западных и центральных районах он станет более порывистым, а самые сильные порывы ожидаются непосредственно у побережья, где они могут достигать до 18 метров в секунду.