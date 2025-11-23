На новой неделе в регионах Латвии может наступить метеорологическая зима
В начале недели снег и мокрый снег пройдут лишь местами, но к выходным осадки охватят почти всю Латвию. Возможны сильные порывы ветра у побережья, а метеорологическая зима начнет вступать в свои права.
В начале следующей недели осадки — снег и мокрый снег — ожидаются лишь местами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Во второй половине недели облака, снежинки и дождевые капли принесут осадки почти по всей территории страны, а в выходные возможное усиление ветра.
В настоящее время метеорологическая зима наступила только на наблюдательной станции в Алуксне. Ожидается, что в последнюю неделю ноября метеорологическая зима может начаться и в других регионах Латвии.
В понедельник небо будет облачным, но в западных и центральных районах временами выглянет солнце. Ночью Латвию с юго-востока достигнет зона осадков — на востоке, местами также в центральных районах, ожидается снег. Местами на востоке страны образуется снежный покров толщиной от двух до четырех сантиметров. Днем снегопады ожидаются лишь местами, на побережье возможен и дождь. На отдельных участках дорог на востоке страны будет скользко, а во время снегопада местами ухудшится видимость. Будет дуть слабый ветер, ночью воздух остынет до 0…-4 градусов, а днем прогреется до -2…+2 градусов.
Во вторник небо местами прояснится. В ночь на вторник местами пройдёт небольшой снег, но днём осадков не ожидается. На отдельных участках дорог будет скользко. Ночью столбик термометра опустится до 0…-5 градусов, а днем в большей части страны будет небольшой минус.
В среду ожидается преимущественно облачная погода, но местами в северо-западных районах небо прояснится. В юго-восточных районах будет идти снег, толщина снежного покрова увеличится на два–четыре сантиметра. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный и северный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днем будет похожей на температуру в первые дни недели.
Во второй половине недели осадки ожидаются на более обширной территории. В темное время суток во многих местах сохранится небольшой мороз, а днем холоднее всего будет главным образом на востоке страны. На западе и в прибрежных районах столбик термометра чаще будет подниматься выше 0 градусов. В отдельные дни, при усилении влияния циклона, ветер усилится — в западных и центральных районах он станет более порывистым, а самые сильные порывы ожидаются непосредственно у побережья, где они могут достигать до 18 метров в секунду.