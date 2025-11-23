Особый случай: выдающемуся ученику из Украины хотят присвоить гражданство Латвии
За выдающиеся успехи на международных олимпиадах предлагают предоставить латвийское гражданство школьнику из Украины Даниилу Каргину.
Комиссия Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественной сплоченности подготовила законопроект, согласно которому школьник из Украины Даниил Каргин может быть признан гражданином Латвии.
Комиссия просит признать законопроект срочным.
Каргин живет в Латвии с 2011 года, окончил Рижскую 10-ю среднюю школу с отличием и добился значительных успехов на международных олимпиадах по химии, представляя Латвию.
Он завоевал серебряные и бронзовые медали на соревнованиях мирового уровня, получил признание от высших должностных лиц государства и стипендию «Simtgades izcilnieks». Каргин активно участвовал в подготовке латвийской сборной по химии и научной работе, говорится в аннотации к законопроекту.
Получить гражданство в порядке натурализации невозможно, поскольку с 2023 года Каргин учится в Наньянском технологическом университете Сингапура и не соответствует условию о пяти годах непрерывного проживания в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) признало, что препятствий для предоставления гражданства с точки зрения безопасности или законодательства нет.
Комиссия подчеркивает, что достижения Каргина и его вклад в формирование имиджа Латвии в мире являются основанием для предоставления гражданства по специальному закону. Если Сейм поддержит законопроект, он вступит в силу на следующий день после обнародования.