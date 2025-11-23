Особый случай: выдающемуся ученику из Украины хотят присвоить гражданство Латвии

Получить гражданство в порядке натурализации невозможно, поскольку с 2023 года Каргин учится в Наньянском технологическом университете Сингапура и не соответствует условию о пяти годах непрерывного проживания в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) признало, что препятствий для предоставления гражданства с точки зрения безопасности или законодательства нет.