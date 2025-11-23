Снег, слякоть и скользкие дороги: чего ждать от погоды в понедельник

В ночь на понедельник в большей части страны ожидается облачная погода. Территорию Латвии с юго-востока пересечёт зона снеговых облаков — в восточных и местами центральных районах будет идти снег, в результате чего в отдельных восточных территориях снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра. На отдельных участках дороги станут скользкими, а во время снегопада видимость ухудшится. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до 0…–4°.