Снег, слякоть и скользкие дороги: чего ждать от погоды в понедельник
В ночь на понедельник Латвию накроет зона снегопадов, которая принесёт 2–4 сантиметра свежего снега и скользкие дороги, а уже днём в ряде регионов осадки превратятся в дождь, предупреждают синоптики.
В ночь на понедельник в большей части страны ожидается облачная погода. Территорию Латвии с юго-востока пересечёт зона снеговых облаков — в восточных и местами центральных районах будет идти снег, в результате чего в отдельных восточных территориях снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра. На отдельных участках дороги станут скользкими, а во время снегопада видимость ухудшится. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до 0…–4°.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, и небольшой снег возможен только утром. Местами дороги и тротуары будут скользкими. Подует слабый ветер, температура опустится до 0…–2°.
Днём в западных и части центральных районов температура воздуха станет положительной, поэтому снег перейдёт в дождь, и лежащий на земле слой снега начнёт таять. На отдельных участках дороги будут скользкими. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью составит 0…–3°, а днём поднимется до 0…+3°, в восточных районах будет немного холоднее — 0…–2°.