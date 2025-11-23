На Тейке в Риге сожгли скамейку: задержан мужчина с необычным хобби

20 ноября правоохранители прибыли на место происшествия, где встретили мужчину 1984 года рождения. Он объяснил, что не хотел поджигать скамейку и очень сожалеет о содеянном. Мужчина сообщил, что у него необычное хобби — строить различные сооружения из спичек. В данном случае он, помимо уже построенных домиков, хотел построить и спичечную церковь, но задуманное сооружение не получилось, и, возможно, поддавшись эмоциям, он поджег все построенные домики. Мужчина занимался своим хобби на стоящей у дома скамейке, которая сгорела вместе со всеми спичечными постройками.