"Счастливый вторник" изменил жизнь жительницы Огре - она поверила в гороскоп и выиграла 100 000 евро

На протяжении 25 лет женщина покупала билеты Latvijas Loto, не рассчитывая на крупные выигрыши — раньше ей попадались только скромные суммы. «Чаще всего выбираю SuperBingo, однако надо признать, что в этой игре удача меня особо не баловала. До сих пор самый крупный выигрыш был чуть выше ста евро», — рассказывает она. Однако в последние годы она выбрала лотерею Simtgades не столько ради азарта, сколько из симпатии к идее — эта лотерея финансирует стипендии талантливым ученикам.