"Счастливый вторник" изменил жизнь жительницы Огре - она поверила в гороскоп и выиграла 100 000 евро
Жительница Огре неожиданно стала обладательницей 100 000 евро, сыграв в лотерею Simtgades именно в тот день, когда ее гороскоп пообещал "счастливый вторник".
На протяжении 25 лет женщина покупала билеты Latvijas Loto, не рассчитывая на крупные выигрыши — раньше ей попадались только скромные суммы. «Чаще всего выбираю SuperBingo, однако надо признать, что в этой игре удача меня особо не баловала. До сих пор самый крупный выигрыш был чуть выше ста евро», — рассказывает она. Однако в последние годы она выбрала лотерею Simtgades не столько ради азарта, сколько из симпатии к идее — эта лотерея финансирует стипендии талантливым ученикам.
Судьбоносное решение купить два билета она приняла 11 ноября, в День Лачплесиса. Между прочим, в гороскопе было сказано, что вторник будет «счастливым днeм»; это и подтолкнуло купить два билета. Один билет оказался пустым, но под символом подорожника на втором скрывался шестизначный приз. Первой реакцией стала растерянность — страх случайно нажать не ту кнопку и потерять подтверждение. Но вскоре пришло официальное сообщение и звонок от Latvijas Loto.
Новость она сообщила детям, предварительно попросив их «сесть». Радость переполняла всех, но вместе с ней пришло и чувство ответственности — такие суммы требуют обдуманного подхода. Победительница решила не торопиться, все тщательно взвесить и обязательно поделиться выигрышем с детьми.
Эта история — напоминание о том, что удача может прийти в любой момент. Иногда достаточно лишь почувствовать правильный день и сделать небольшой шаг навстречу судьбе.