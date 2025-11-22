Рижский цирк и дефибрилляторы: куда уйдет сэкономленный миллион евро из бюджета Министерства культуры

В рамках бюджетной программы «Культурное образование» Министерство культуры (МК), проанализировав исполнение бюджета за девять месяцев, выявило остаток в размере 961 431 евро от запланированного финансирования программ профессионального и профессионально-ориентированного образования самоуправлений и частных учредителей. Это связано с поправками к правилам Кабинета министров, которые касаются порядка государственного финансирования программ художественного, музыкального и танцевального образования профессиональной направленности, а также с переходом финансирования от Латвийского национального культурного центра.