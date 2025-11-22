Рижский цирк и дефибрилляторы: куда уйдет сэкономленный миллион евро из бюджета Министерства культуры
У бюджета Министерства культуры обнаружился "излишек" — более миллиона евро, которые теперь планируется перераспределить. Эти средства пойдут на поддержку культурного образования, неотложные нужды высших учебных заведений и на Рижский цирк.
Согласно аннотации к проекту нормативного акта, подготовленной Министерством культуры (МК), в программах «Культурное образование» и «Культурное наследие» была выявлена экономия средств государственного бюджета в общей сложности на сумму 1 035 372 евро.
Часть сэкономленных средств — 72 288 евро из программы «Культурное наследие» — образовалась благодаря тому, что на содержание экспозиции Латвийского национального музея письменности и музыки в 2025 году потребуется меньше денег, чем планировалось изначально. Эту сумму МК намерено направить на: юридические и экспертные расходы VSIA Rīgas cirks, обеспечение программы современного танца.
В рамках бюджетной программы «Культурное образование» Министерство культуры (МК), проанализировав исполнение бюджета за девять месяцев, выявило остаток в размере 961 431 евро от запланированного финансирования программ профессионального и профессионально-ориентированного образования самоуправлений и частных учредителей. Это связано с поправками к правилам Кабинета министров, которые касаются порядка государственного финансирования программ художественного, музыкального и танцевального образования профессиональной направленности, а также с переходом финансирования от Латвийского национального культурного центра.
МК предлагает перераспределить сэкономленные средства государственного бюджета внутри ведомства, направив:
- 73 941 евро — на подпрограмму бюджета «Искусство и литература» для покрытия юридических и экспертных расходов Рижского цирка и обеспечения программы современного танца;
- 7260 евро — на приобретение дефибрилляторов для четырех профессиональных средних учебных заведений, находящихся в подчинении министерства;
- 160 240 евро — на расходы по созданию программы обучения анимации в Латвийской академии культуры (LKA) и Латвийской академии художеств (LMA);
- 793 931 евро — на единовременные неотложные расходы для обеспечения учебного процесса в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, LMA и LKA.