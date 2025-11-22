Рига выбирает место для героев "Потока": кот, собака, капибара и лемур ждут вашего решения
Рижане могут проголосовать за то, где в дальнейшем должны находиться герои анимационного фильма "Поток", сообщило Управление внешних коммуникаций самоуправления.
После международного успеха фильма и получения премии «Оскар» Американской киноакадемии в городской среде Риги появились четыре героя мультфильма — кот, собака, капибара и лемур. Сейчас они убраны на хранение до весны, однако главный герой фильма — кот — до весны находится у входа в кинотеатр Splendid Palace.
Отдел городского дизайна Департамента образования, культуры и спорта работает над тем, чтобы следующей весной все герои фильма могли быть выставлены вместе. Рижанам предлагается участвовать в голосовании, выбирая наиболее подходящее место, где они хотели бы видеть персонажей мультфильма «Поток» — в парке Узварас, в Межапарке, на набережной улицы Мукусала или в другом месте.
Жители приглашаются до 20 декабря выразить свои предложения и проголосовать за постоянное размещение героев мультфильма на сайте.
.
До сих пор героев «Потока» можно было встретить вместес надписью «Рига» на площади Бривибас, на Ратушной площади, в парке Узварас и Межапарке. Скульптуры кота и лемура создал художник Кристапс Андерсонс, образ капибары изготовил литовский художник Донатас Моцкус, а собаку — художница Инесе Валтере. Все персонажи были изготовлены менее чем за месяц.
За сезон кот трижды подвергался ремонту — ему два раза ломали хвост и один раз лапу. Остальные животные не пострадали от вандализма.
Режиссер Гинтс Зилбалодис, удостоенный в 2024 году звания «Рижанин года», достиг небывалого успеха в истории латвийского кино — его анимационный фильм «Поток» стал первым латвийским фильмом, номинированным и получившим премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».