После сообщения Трампа в католической школе в Нигерии похищены 227 учениц и учительниц

Это уже второй случай похищения школьниц за эту неделю. В понедельник вооружённые мужчины ворвались в среднюю школу штата Кеби на северо-западе Нигерии и похитили 25 учениц. На фоне растущих опасений за безопасность власти штатов Кацина и Плато распорядились закрыть все школы из соображений предосторожности.