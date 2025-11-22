После сообщения Трампа в католической школе в Нигерии похищены 227 учениц и учительниц
Вооружённые люди на этой неделе похитили 215 учениц и 12 учительниц из католической школы Святой Марии в центральной части Нигерии, сообщили в пятницу представители властей.
Это уже второй случай похищения школьниц за эту неделю. В понедельник вооружённые мужчины ворвались в среднюю школу штата Кеби на северо-западе Нигерии и похитили 25 учениц. На фоне растущих опасений за безопасность власти штатов Кацина и Плато распорядились закрыть все школы из соображений предосторожности.
Многие школы были закрыты и правительством штата Нигер. Чтобы решить кризис, президент Нигерии Бола Тинубу отменил участие в международных мероприятиях, включая саммит G20 в южноафриканском Йоханнесбурге.
Оба похищения и нападение на церковь в западной Нигерии, в результате которого во вторник были убиты два человека, произошли после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военным ответом на убийства христиан в Нигерии.
Нигерия до сих пор не оправилась от похищения почти 300 девочек в 2014 году, совершённого джихадистской группировкой Boko Haram в городе Чибок штата Борно. Некоторые из этих девочек провели в плену несколько лет.