В субботу не ожидается существенных осадков

Небольшой дождь в течение дня возможен лишь местами. В утренние часы, когда на большей части территории страны температура будет минусовой, отдельные участки дорог могут обледенеть Температура воздуха днем на большей части территории страны составит 0...+5 градусов. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, который постепенно сменится южным.