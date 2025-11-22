Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В субботу не ожидается существенных осадков
В субботу не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Небольшой дождь в течение дня возможен лишь местами. В утренние часы, когда на большей части территории страны температура будет минусовой, отдельные участки дорог могут обледенеть Температура воздуха днем на большей части территории страны составит 0...+5 градусов. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, который постепенно сменится южным.
В Риге небо временами будет проясняться, небольшие осадки ожидаются только утром. Температура воздуха в столице не превысит +3...+4 градуса.