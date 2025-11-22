В субботу не ожидается существенных осадков
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

В субботу не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небольшой дождь в течение дня возможен лишь местами. В утренние часы, когда на большей части территории страны температура будет минусовой, отдельные участки дорог могут обледенеть Температура воздуха днем на большей части территории страны составит 0...+5 градусов. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, который постепенно сменится южным.

В Риге небо временами будет проясняться, небольшие осадки ожидаются только утром. Температура воздуха в столице не превысит +3...+4 градуса.

