Комиссия Сейма одобрила повышение акцизов: как изменятся цены на алкоголь и табак

В следующем году и с 2027 года предусмотрено более быстрое повышение ставок для всех табачных изделий — на 5% выше, чем планировалось ранее. По сравнению с ценами этого года стоимость одной пачки сигарет с 2028 года увеличится на 2,20 евро, достигнув 7,50 евро. Для нагреваемого табака рост составит 0,35 евро за пачку, а цена упаковки из двух миллилитров жидкостей для электронных сигарет вырастет на 0,15 евро.