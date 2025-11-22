Комиссия Сейма одобрила повышение акцизов: как изменятся цены на алкоголь и табак
Чтобы сократить потребление экологически вредных или нездоровых продуктов, а также обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, парламентская Комиссия по бюджету и финансам (налогам) в пятницу, 21 ноября, поддержала к рассмотрению во втором — окончательном — чтении поправки к закону об акцизном налоге. Законопроект связан с проектом государственного бюджета на 2026 год и бюджетными рамками на последующие три года.
Поправки предусматривают постепенное повышение акцизного налога с будущего года на ряд товарных групп, включая алкогольные напитки, табачные изделия, безалкогольные и энергетические напитки. Кроме того, через два года предполагается отказаться от сниженной ставки на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.
С 15 марта следующего года планируется повышение акцизного налога на крепкий алкоголь, а с 1 марта 2028 года акциз будет увеличен на все алкогольные напитки. В результате конечная цена крепкого алкоголя вырастет на 0,51 евро, вина — на 0,15–0,30 евро, а пива — на 0,03 евро за бутылку.
В следующем году и с 2027 года предусмотрено более быстрое повышение ставок для всех табачных изделий — на 5% выше, чем планировалось ранее. По сравнению с ценами этого года стоимость одной пачки сигарет с 2028 года увеличится на 2,20 евро, достигнув 7,50 евро. Для нагреваемого табака рост составит 0,35 евро за пачку, а цена упаковки из двух миллилитров жидкостей для электронных сигарет вырастет на 0,15 евро.
С 2028 года налог будет повышен и на сладкие напитки, а для энергетиков будет установлена отдельная ставка акцизного налога.
Также предусмотрено, что с 2028 года акцизный налог будет применяться к безалкогольным газированным напиткам, приготовляемым на месте в предприятиях общественного питания. До сих пор акциз не применялся ни к негазированным, ни к газированным напиткам, которые готовились для немедленного употребления непосредственно в торговой точке.
Изменения коснутся и нефтепродуктов — с 2028 года планируется отменить сниженный акцизный налог на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах. Чтобы способствовать использованию возобновляемой и более экологичной энергии в оборудовании и технике, в том числе электроэнергии, нынешние льготы планируется заменить общей ставкой акцизного налога. Предприниматели смогут пользоваться действующей льготой на топливо до конца 2027 года.
Голосование по поправкам к закону об акцизном налоге во втором — окончательном — чтении планируется на заседании Сейма 3 декабря.