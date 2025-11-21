12-я годовщина золитудской трагедии
Сирены пожарных машин и сотни свечей: в Золитуде почтили память погибших в обрушении Maxima
В пятничный вечер более 100 человек собрались на мероприятии в память о погибших в трагедии в Золитуде 21 ноября 2013 года, наблюдало агентство LETA.
И в этом году, так же как и в предыдущие, в 17:43 — в момент, когда обрушилась крыша магазина Maxima, — у временного мемориала собрались пострадавшие, их родственники, а также жители, которые считают своим долгом быть вместе в эту минуту.
Представительница общества Zolitūde 21.11. Регина Лочмеле на памятном мероприятии произнесла имена всех погибших, после чего присутствующие почтили их минутой молчания. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы включили сирены пожарных автомобилей.
Участники мероприятия зажигали свечи у временного мемориала, беседовали друг с другом, пили чай. На памятном событии присутствовал и мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Временный мемориал находится рядом с будущим садом памяти трагедии в Золитуде. Памятное место создается на участке площадью 0,8 гектара. Идея проекта заключается в том, чтобы создать пространство, где пострадавшие и родственники погибших смогут в тишине проводить памятные моменты и не быть никем потревоженными.