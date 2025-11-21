ВИДЕО: жуткое зрелище - индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
В пятницу во время демонстрационного полета на Дубайском авиасалоне в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) разбился индийский истребитель, в результате чего погиб пилот, сообщили власти.
Инцидент произошёл в последний день крупнейшего на Ближнем Востоке авиашоу. За полётами наблюдали сотни зрителей с трибун, а на аэродроме находились самолёты, вертолёты и другая техника. В течение недели мероприятие посетили тысячи людей, среди них руководители авиационной отрасли и военные. Видеоролики, опубликованные в социальных сетях, показывают, как самолёт на высокой скорости падает на землю и взрывается при ударе.
Военно-воздушные силы Индии сообщили, что начато расследование причин катастрофы.
Авиасалоны в Дубае проводятся с 1986 года, и эта трагедия стала первой авиакатастрофой за всю историю мероприятия.