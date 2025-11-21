СЗК предупреждает: если регионы останутся без автобусов - правительство не выживет

Арманд Краузе сказал, что, хотя министр транспорта Атис Швинка ("Прогрессивные") остался на своем посту благодаря голосам СЗК, он подал предложения по региональным перевозкам без реального финансирования. Однако было найдено финансирование для проекта Rail Baltica, "чтобы построить новые столбы на Даугаве". Краузе считает, что совершенно неприемлемо сокращать региональный транспорт, в то время как деньги на такие проекты находятся.