Нет никаких "мы" и "они": Ринкевич нашел фактор, который портит единство жителей Латвии

Президент призвал всех — от рядовых граждан до политиков и журналистов — тщательно обдумывать то, что они публикуют. Он подчеркнул, что ответственность лежит на каждом: на том, как информация подается, как она интерпретируется и как на нее реагирует аудитория. По его словам, именно безответственные действия пользователей нередко создают условное разделение на “нас” и “их” — хотя в реальности общество едино.