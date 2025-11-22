Нет никаких "мы" и "они": Ринкевич нашел фактор, который портит единство жителей Латвии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич предостерег: безответственное поведение в соцсетях разрушает общественные процессы и создает искусственное разделение граждан.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью TV24 подчеркнул, что всех жителей страны объединяет общий высший ориентир — свободная, независимая и демократическая Латвия. Однако, по его словам, этому серьезно мешает безответственное поведение в социальных сетях. Ринкевич отметил, что современные технологии приносят не только пользу, но и имеют ощутимую вредоносную сторону. Общение в интернете часто лишено уважения: человек, спрятавшись за экраном планшета, не видит собеседника, легко переходит на оскорбления, нередко действует анонимно. Все это, по словам президента, портит многие процессы в обществе.
Особую опасность он видит в том, что пользователи некритично воспринимают контент соцсетей как истину и как мнение большинства. Между тем публикации в X, Facebook, Tik tok и Instagram формируются совершенно разными аудиториями и не отражают единого общественного настроения.
Президент призвал всех — от рядовых граждан до политиков и журналистов — тщательно обдумывать то, что они публикуют. Он подчеркнул, что ответственность лежит на каждом: на том, как информация подается, как она интерпретируется и как на нее реагирует аудитория. По его словам, именно безответственные действия пользователей нередко создают условное разделение на “нас” и “их” — хотя в реальности общество едино.
Ринкевич завершил мысль напоминанием: разделенность часто возникает не сама по себе, а становится результатом нашего поведения в цифровой среде.