В Риге в субботу днем ожидается ясная погода

В Риге в субботу вечером и утром возможны кратковременные осадки, а также гололедица на улицах и тротуарах. Во второй половине дня ожидается ясная погода. Ветер будет умеренным с запада, днем будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.