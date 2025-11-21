Розничная сеть решила монополизировать название целой страны - что решил суд ЕС?
Суд ЕС окончательно запретил британской сети Iceland Foods монополию на название страны ICELAND, подчеркнув, что географические названия должны оставаться в свободном доступе и не могут быть приватизированы одной компанией.
Суд общей юрисдикции Европейского союза поставил точку в длительном споре между Исландией и британской розничной сетью Iceland Foods, подтвердив, что одна компания не может получить охрану товарного знака на название страны ICELAND.
В июле этого года Суд общей юрисдикции ЕС вынес решения, подтверждающие, что название страны ICELAND не может находиться в единоличной собственности одной компании. Эти постановления стали итогом многолетнего спора между государством Исландия и британской сетью супермаркетов Iceland Foods, которая пыталась зарегистрировать в качестве товарного знака как словесное, так и изобразительное обозначение ICELAND.
Суд согласился с предыдущей позицией Большой апелляционной палаты Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), согласно которой слово ICELAND широко известно европейскому потребителю как название страны. По мнению суда, это слово лишь описывает географическое происхождение различных товаров или услуг, указанных в заявке на регистрацию товарного знака, и поэтому ни одна компания не должна получать монополию на такое название.
Хотя законодательство ЕС само по себе не запрещает регистрацию названий стран в качестве товарных знаков, суд подчеркнул, что такая монополия угрожает общественным интересам: названия стран должны оставаться в свободном доступе для всех. Важным обстоятельством стал и тот факт, что товарные знаки Iceland Foods уже на практике мешали исландским предпринимателям использовать название своей страны для продвижения своих товаров и услуг. Суд счел такую ситуацию несправедливой и противоречащей Положению ЕС о товарных знаках.
Иск был отклонен, и Iceland Foods лишилась права использовать название ICELAND в качестве товарного знака на всей территории Европейского союза.