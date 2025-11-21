Розничная сеть решила монополизировать название целой страны - что решил суд ЕС?

Хотя законодательство ЕС само по себе не запрещает регистрацию названий стран в качестве товарных знаков, суд подчеркнул, что такая монополия угрожает общественным интересам: названия стран должны оставаться в свободном доступе для всех. Важным обстоятельством стал и тот факт, что товарные знаки Iceland Foods уже на практике мешали исландским предпринимателям использовать название своей страны для продвижения своих товаров и услуг. Суд счел такую ситуацию несправедливой и противоречащей Положению ЕС о товарных знаках.