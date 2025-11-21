Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 09:56
Раннее утро в Риге обернулось трагедией: в пожаре погибли два человека
В пятницу утром в результате пожара в Риге спасены восемь человек, однако двое погибли, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Сегодня в 7:23 поступил вызов на пожар в Риге: в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади десяти квадратных метров. Из горящей квартиры были спасены два человека, ещё шесть — из других квартир, а также эвакуированы пять человек. В результате пожара погибли два человека.
Распространение огня было ограничено в 8:21, однако работа на месте происшествия продолжается.
Кроме того, вчера в Риге спасатели извлекли из реки Даугавы тело погибшего человека.
За прошедшие сутки ГПСС получило 41 вызов: пять — на тушение пожаров, 21 — на спасательные работы, а 15 вызовов оказались ложными.