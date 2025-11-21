Раннее утро в Риге обернулось трагедией: в пожаре погибли два человека

Сегодня в 7:23 поступил вызов на пожар в Риге: в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади десяти квадратных метров. Из горящей квартиры были спасены два человека, ещё шесть — из других квартир, а также эвакуированы пять человек. В результате пожара погибли два человека.