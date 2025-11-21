На выходных в Латвии не прогнозируют сильных осадков, зато будет много солнца

В выходные на побережье временами ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Под ясным небом температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0...-6 градусов, на побережье будет теплее - до +2...+6 градусов. Максимальная температура воздуха составит 0... +5 градусов, на побережье - до +7 градусов.