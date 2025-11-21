На выходных в Латвии не прогнозируют сильных осадков, зато будет много солнца
Ближайшие выходные в Латвии пройдут под ясным небом: после ночных осадков страну ожидает яркое солнце, слабый мороз и порывы ветра на побережье, а уже с понедельника к нам подойдет новый циклон со снегом.
В ночь на субботу во многих районах пройдут кратковременные дожди и снегопад, на автодорогах образуется гололед. Днем местами в Курземе и Видземе возможны кратковременные осадки. В воскресенье осадки прогнозируются преимущественно только в Курземе.
В выходные на побережье временами ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Под ясным небом температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0...-6 градусов, на побережье будет теплее - до +2...+6 градусов. Максимальная температура воздуха составит 0... +5 градусов, на побережье - до +7 градусов.
В понедельник с юго-востока приблизится циклон, который принесет снежные облака, но осадки в основном ожидаются в восточной части Латвии. В продолжение следующей недели временами возможны снег и дождь. В самые холодные ночи температура воздуха местами опустится ниже -5 градусов.