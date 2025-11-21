В пятницу местами ожидаются дожди и снег

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. В Курземе ветер сначала ослабнет, но к вечеру на западном побережье ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 м/с. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на западе Курземе - до +6 градусов.