руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
Во всем мире цены на продукты падают, только не у нас - эксперт видит только одну причину
Говоря о стремительном росте цен на продукты, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в передаче TV24 "Naudas cena" признает: "Это нечто специфическое для нашего балтийского рынка, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах".
Руткасте объясняет, что когда произошло вторжение России в Украину и резко выросли цены на продукты, это было нормально. «Наши цены всегда следовали за мировыми, но когда в мире эти цены откорректировались и снизились, у нас они остались на высоком уровне. И это исторически уникальный момент, потому что раньше, когда в мире цены шли вниз, у нас они тоже снижались».
На вопрос, почему в этот раз так не произошло, Руткасте размышляет, что это может быть связано с тем, что рынок был таким, что цены можно было удерживать, а потребитель уже привык к высокому уровню цен. И это наводит его на мысль, что конкуренция на рынке не такая острая, какой должна быть.