Латвийцы повадились кататься вдоль границы на квадроциклах - пограничники недовольны и грозят штрафами

Как сообщили агентству LETA в погранохране, в последнее время внутренняя приграничная полоса все чаще используется для поездок на квадроциклами и другом внедорожном транспорте. Хотя Закон о государственной границе предусматривает, что внутренняя граница может пересекаться в любом месте, и передвижение по внутренней приграничной полосе не запрещено, важно соблюдать требования по поддержанию и защите этой территории, подчеркивают в службе.