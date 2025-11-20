В Вильнюсе во время хоккейной тренировки 13-летний подросток получил смертельную травму
В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.
По данным полиции, несчастный случай произошел в среду вечером на тренировочной хоккейной площадке Pramogų arenа. Здесь расположены две ледовые площадки, а тренировки для детей проводятся двумя учреждениями. Мальчик 2012 года рождения) получил удар клюшкой по затылку (в некоторых источниках утверждает, что это был удар шайбой).
Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на старания врачей, через несколько часов он скончался. Для установления причины смерти начато досудебное расследование .
Представители хоккейной организации утверждают, что подобного инцидента в Литве еще не было. В свою очередь представители зала уверяют, что все дети тренировались в шлемах, но после происшествия они еще раз призовут клубы и тренеров максимально защитить подопечных детей, чтобы подобная трагедия не повторилась.