Компания Tele2 обратилась с важной информацией к путешественникам

"Мобильные операторы по всему миру постепенно отказываются от устаревших технологий 2G и 3G. Чтобы избежать неудобств во время поездок за границу, каждому важно убедиться, что его телефон и SIM-карта подходят для работы в сети 4G или 5G. Это можно проверить и на сайте Tele2, - говорит Марита Романовска, руководитель отдела обслуживания клиентов Tele2. - Эти изменения фактически не коснутся клиентов, чьи смартфоны выпущены в последние два-три года. Им нужно лишь убедиться, что в настройках телефона активирована технология VoLTE".