Компания Tele2 обратилась с важной информацией к путешественникам
Мультисервисная компания Tele2 призывает путешественников перед поездкой за границу убедиться, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта сети 4G или 5G. Это важно, поскольку в ряде европейских стран, таких как Швеция, Норвегия, Чехия, Великобритания и др., операторы мобильной связи уже отключили или вскоре отключат технологию 2G. Это означает, что для голосовых вызовов будут использоваться только технологии 4G и 5G.
Учитывая эти обстоятельства, Tele2 призывает клиентов перед поездкой за границу убедиться, что на их телефоне доступна и активирована технология VoLTE (Voice over Long-Term Evolution), которая бесплатна и обеспечивает голосовые вызовы в сетях 4G и 5G. Информация об активации VoLTE доступна на сайте Tele2.
"Мобильные операторы по всему миру постепенно отказываются от устаревших технологий 2G и 3G. Чтобы избежать неудобств во время поездок за границу, каждому важно убедиться, что его телефон и SIM-карта подходят для работы в сети 4G или 5G. Это можно проверить и на сайте Tele2, - говорит Марита Романовска, руководитель отдела обслуживания клиентов Tele2. - Эти изменения фактически не коснутся клиентов, чьи смартфоны выпущены в последние два-три года. Им нужно лишь убедиться, что в настройках телефона активирована технология VoLTE".
Соответствие SIM-карты стандарту 4G также можно проверить на сайте Tele2. Если текущая SIM-карта не поддерживает технологию 4G, её можно бесплатно заменить в любом сервисном центре Tele2 или получить по почте.
Операторы отказываются от технологий 2G и 3G, чтобы использовать радиочастоты - ограниченный ресурс - для дальнейшего развития сетей 4G и 5G. Технология VoLTE, которую можно бесплатно активировать на телефоне, обеспечивает не только более быстрое соединение при звонке, но и более высокое качество голосовых и видеозвонков.