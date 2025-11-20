Фонд Латвийского университета в сотрудничестве с Rietumu Banka начинает программу исследовательских стипендий
Фонд Латвийского университета (ЛУ) совместно с Факультетом экономики и социальных наук ЛУ и Банковской высшей школой ЛУ учреждают новую долгосрочную программу исследовательских стипендий «Стипендия Rietumu Banka». В рамках проекта будут поддержаны лучшие исследовательские работы магистерского уровня по важным, практическим и общественно значимым темам для развития экономики Латвии.
Проект реализуется в сотрудничестве с Rietumu Banka, который c этой целью выделил финансирование в размере 20 тысяч евро. Эти средства обеспечат поддержку не только студентам магистратуры в сфере экономики, финансов и бухгалтерского учёта, но и их научным руководителям.
Как отмечает руководитель Фонда ЛУ Зайга Пуце: «Это сотрудничество подтверждает высокую оценку академического вклада Латвийского университета в развитие экономики. Поддержка талантливых студентов во время обучения имеет большое значение — это не только помогает лучше постигать экономические потребности, но и способствует развитию науки. Когда ключевые представители разных сфер объединяют усилия, это укрепляет науку и способствует росту благосостояния Латвии».
Цель проекта — укрепление долгосрочных связей между академической средой, бизнесом и интересами общества. Программа предусматривает выплату стипендий в размере 5000 евро пяти лучшим студентам после защиты их исследовательских работ, а также 1000 евро — их научным руководителям.
Председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая подчеркивает: «Для развития латвийской экономики крайне важно создавать современную систему образования, тесно связанную с реальным сектором. Этот фокус будет становиться все более значимым, поскольку деловая среда продолжит меняться под влиянием технологий, глобализации и развития общества в целом. Я убеждена, что инвестиции в образование, соответствующее экспектациям будущего, — это прочная основа, которая обеспечит конкурентоспособность Латвии и поможет ей войти в число наиболее развитых стран Европы. Наш совместный проект с Латвийским университетом и его Фондом — один из шагов в этом направлении».
Подать заявку на участие в программе смогут студенты Факультета экономики и социальных наук ЛУ по направлениям экономики и финансовой экономики, а также студенты Банковской высшей школы ЛУ по программам финансового менеджмента, финансов и управления рисками, инновационного предпринимательства, международных финансов и банковского дела, управления бизнесом.