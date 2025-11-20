Фонд Латвийского университета в сотрудничестве с Rietumu Banka начинает программу исследовательских стипендий

Председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая подчеркивает: «Для развития латвийской экономики крайне важно создавать современную систему образования, тесно связанную с реальным сектором. Этот фокус будет становиться все более значимым, поскольку деловая среда продолжит меняться под влиянием технологий, глобализации и развития общества в целом. Я убеждена, что инвестиции в образование, соответствующее экспектациям будущего, — это прочная основа, которая обеспечит конкурентоспособность Латвии и поможет ей войти в число наиболее развитых стран Европы. Наш совместный проект с Латвийским университетом и его Фондом — один из шагов в этом направлении».