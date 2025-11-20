В четверг существенных осадков не ожидается
В четверг существенных осадков не ожидается

LETA

В четверг в Латвии не ожидается существенных осадков, снег во многих районах страны пойдет только поздно вечером, прогнозируют синоптики.

Утром на дорогах сохранится гололедица, но в течение дня условия движения улучшатся. Температура воздуха составит -1...+3 градуса при легком или умеренном южном, юго-восточном ветре и пробивающемся сквозь облака солнечном свете.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +2 градусов.

