В Латвии
Сегодня 09:05
В четверг существенных осадков не ожидается
В четверг в Латвии не ожидается существенных осадков, снег во многих районах страны пойдет только поздно вечером, прогнозируют синоптики.
Утром на дорогах сохранится гололедица, но в течение дня условия движения улучшатся. Температура воздуха составит -1...+3 градуса при легком или умеренном южном, юго-восточном ветре и пробивающемся сквозь облака солнечном свете.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +2 градусов.