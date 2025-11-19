В нескольких сотнях метров от станции "Засулаукс" были обнаружены останки 32-летнего мужчины.
Аварии и происшествия
Сегодня 00:13
Очередная трагедия на железной дороге в Пардаугаве: мужчина погиб под колесами поезда
В полдень среды на железной дороге в районе станции "Засулаукс" произошла трагедия, из-за которой на несколько часов была нарушена работа поездов в Пардаугаве. В нескольких сотнях метров от станции были обнаружены останки 32-летнего мужчины, погибшего после столкновения с пассажирским поездом, следовавшим из Майори в сторону Риги, сообщает "Degpunktā".
По предварительным данным и словам машиниста, мужчина находился на путях и внезапно бросился на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист применил аварийное торможение и подал предупреждающий сигнал, однако избежать наезда не удалось. На место прибыли оперативные службы. Исходя из описаний событий есть версия о том, что это могло быть самоубийство.
В то же время местные жители отмечают, что участок, где произошла трагедия, часто используется как неофициальный переход между Засулауксом и Шампетерисом, несмотря на отсутствие оборудованного перехода.
Поезд, попавший в инцидент, смог продолжить движение спустя полчаса, но задержки на других маршрутах сохранялись ещё несколько часов.