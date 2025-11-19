Очередная трагедия на железной дороге в Пардаугаве: мужчина погиб под колесами поезда

По предварительным данным и словам машиниста, мужчина находился на путях и внезапно бросился на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист применил аварийное торможение и подал предупреждающий сигнал, однако избежать наезда не удалось. На место прибыли оперативные службы. Исходя из описаний событий есть версия о том, что это могло быть самоубийство.