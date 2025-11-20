Стало известно, когда на Домской площади заработает рождественская ярмарка. Ждать осталось немного!

Уже 25-й год ярмарка собирает людей, чтобы вместе отметить Рождество, делиться радостью и наслаждаться волшебством зимы и насыщенной культурной программой. На Домской площади можно будет увидеть и приобрести продукцию латвийских ремесленников и домашних производителей, а также попробовать разные блюда и напитки у более чем 80 торговцев.