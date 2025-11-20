Стало известно, когда на Домской площади заработает рождественская ярмарка. Ждать осталось немного!
фото: Юрис Розенбергс
Старейшая ярмарка Риги возвращается на Домскую площадь.
В Латвии

Стало известно, когда на Домской площади заработает рождественская ярмарка. Ждать осталось немного!

Отдел новостей

Otkrito.lv

Когда зимние сумерки уступают место огням гирлянд, в центре Риги вновь начинает свою работу рождественская ярмарка в Старой Риге. Уже скоро Домская площадь снова озарится праздничными огнями. Когда именно откроется ярмарка?

Уже 28 ноября ярмарка на Домской площади вновь зажжёт огни, наполнит воздух ароматами и подарит радость каждому посетителю, а 29 ноября состоится официальное зажжение елки. Вход на ярмарку — бесплатный.

На рождественской ярмарке в Старой Риге вас ждут:

  • Изделия латвийских мастеров и уникальные идеи подарков к Рождеству
  • Ароматные сладости, традиционные блюда и горячие напитки
  • Живая музыка, душевные песни, сказки для детей и танцы для взрослых
  • Творческие мастерские и занятия для всей семьи
  • Рождественская ель сказочно красивая праздничная атмосфера

Уже 25-й год ярмарка собирает людей, чтобы вместе отметить Рождество, делиться радостью и наслаждаться волшебством зимы и насыщенной культурной программой. На Домской площади можно будет увидеть и приобрести продукцию латвийских ремесленников и домашних производителей, а также попробовать разные блюда и напитки у более чем 80 торговцев.

Ярмарка завершится 4 января.

Рождественская ярмарка в Старой Риге в декабре 2024 года.

Что предлагает Рождественская ярмарка в Старой Риге в декабре 2024 года

Рождественская ярмарка на Домской площади в Старой Риге, по сравнению с прошлым годом, стала немного дороже.

С субботы, 2 декабря, гостей приглашает традиционный рождественский базарчик в Старой Риге на Домской площади. Те, кто захочет, смогут почувствовать там атмосферу новогодних праздников, приобрести подарки и насладиться разными вкусностями от местных производителей.

Рождественская ярмарка на Домской площади (2023 год)

С субботы, 2 декабря 2023 года, гостей приглашает традиционный рождественский базарчик в Старой Риге на Домской площади. Те, кто захочет, ...

Темы

РигаРождествоДомская площадьРождественская ярмарка

Другие сейчас читают