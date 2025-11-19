Мэр Риги выбирает рождественские елки для столицы (19.11.25)
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс вместе с представителями муниципального предприятия Rīgas meži и участниками детско-юношеской вокальной студии RASA выбрали главные рождественские ...
ФОТО: главные рождественские елки для Риги найдены! Им по 35 лет
В этом году Рига встречает зиму с особым размахом: на Домской и Ратушной площадях установят 35-летние ели высотой до 21 метра. Всего город украсят около 20 праздничных деревьев.
Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а их высота достигает 21 метра, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс выбрал праздничные деревья на территории Тирельского лесничества, недалеко от местечка Cielavas.
Выбранные ели украсят Домскую и Ратушную площади. Как сообщили в муниципалитете, кроны елей красивые, густые и темно-зеленые, что говорит о том, что деревья росли на плодородной и влажной почве.
В ближайшее время елки привезут в город и украсят, а церемония зажжения огней запланирована на 29 ноября.
Всего в этом году столицу украсят около 20 рождественских ёлок, выращенных на территории Rīgas meži. Они будут установлены как в местах проведения основных мероприятий в Риге, так и в их окрестностях, а также вблизи образовательных и культурных учреждений.
С каждым годом в Ригу привозят всё меньше ёлок, ведь этой весной Департамент жилья и среды городского самоуправления в сотрудничестве с Rīgas meži и соседскими товариществами посадил семь ёлок, которые будут украшены к Рождеству прямо там, где они растут. Новые праздничные украшения были установлены в Ильгюциемсе, Торнякалнсе, Бишумуйже, на Румбуле, Югле и в Яунциемсе, а также в парке Нордекю.