ФОТО: главные рождественские елки для ​​Риги найдены! Им по 35 лет

С каждым годом в Ригу привозят всё меньше ёлок, ведь этой весной Департамент жилья и среды городского самоуправления в сотрудничестве с Rīgas meži и соседскими товариществами посадил семь ёлок, которые будут украшены к Рождеству прямо там, где они растут. Новые праздничные украшения были установлены в Ильгюциемсе, Торнякалнсе, Бишумуйже, на Румбуле, Югле и в Яунциемсе, а также в парке Нордекю.