С 2026 года - новые правила: государство изменит порядок выплат жертвам преступлений
В среду правительство поддержало проект поправок к закону, согласно которому каждому пострадавшему в случае смерти лица, признанного жертвой преступления, будет выплачиваться государственная компенсация в полном размере — 100% от максимально допустимой суммы.
Ранее Конституционный суд признал несоответствующим Конституции установленный размер государственной компенсации лицам, пострадавшим от преступления.
Поправки к закону «О государственной компенсации пострадавшим» предусматривают, что с 1 января 2026 года каждому пострадавшему в случае смерти лица будет выплачиваться компенсация в полном объеме.
Таким образом, компенсация больше не будет делиться между несколькими получателями, а будет выплачиваться каждому пострадавшему отдельно и полностью.
Законом установлено, что максимальный размер государственной компенсации одному пострадавшему от преступления составляет пять минимальных месячных зарплат, действующих в Латвии. Размер компенсации рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, установленной на момент признания лица пострадавшим.
В Министерстве юстиции отмечают, что изменения могут быть реализованы в рамках существующего финансирования министерства.