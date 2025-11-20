С 2026 года - новые правила: государство изменит порядок выплат жертвам преступлений
фото: DALL-E
Латвия увеличивает поддержку жертвам преступлений.
В Латвии

С 2026 года - новые правила: государство изменит порядок выплат жертвам преступлений

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В среду правительство поддержало проект поправок к закону, согласно которому каждому пострадавшему в случае смерти лица, признанного жертвой преступления, будет выплачиваться государственная компенсация в полном размере — 100% от максимально допустимой суммы.

Ранее Конституционный суд признал несоответствующим Конституции установленный размер государственной компенсации лицам, пострадавшим от преступления.

Поправки к закону «О государственной компенсации пострадавшим» предусматривают, что с 1 января 2026 года каждому пострадавшему в случае смерти лица будет выплачиваться компенсация в полном объеме.

Таким образом, компенсация больше не будет делиться между несколькими получателями, а будет выплачиваться каждому пострадавшему отдельно и полностью.

Законом установлено, что максимальный размер государственной компенсации одному пострадавшему от преступления составляет пять минимальных месячных зарплат, действующих в Латвии. Размер компенсации рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, установленной на момент признания лица пострадавшим.

В Министерстве юстиции отмечают, что изменения могут быть реализованы в рамках существующего финансирования министерства.

Темы

Конституционный суд

Другие сейчас читают